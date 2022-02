Uppgifter: Swedbergs övergång försenad

Sillybloggen 00:21

Williot Swedberg är på väg till Lokomotiv Moskva, enligt Aftonbladet . Men sent under tisdagen uppger tidningen att övergången har blivit försenad.

Aftonbladet rapporterade tidigare under tisdagen att Williot Swedberg, 18, kommer lämna Hammarby för spel i den ryska klubben Lokomotiv Moskva. Tidningen skrev att övergången skulle bli offentliggjord under tisdagskvällen alternativt under onsdagsmorgonen.

Vidare skrev även Aftonbladet att övergången förväntades bli en rekordförsäljning för Hammarbys del. Övergångssumman uppgavs landa på omkring 45 miljoner kronor, vilket är i samma prisklass som Akinkunmi Amoo-försäljningen till FC Köpenhamn, men olika bonusar väntades dock göra Swedberg-försäljningen till den största i Stockholmsklubbens historia.

Nu kommer Aftonbladet med nya uppgifter om att övergången blivit försenad. Tidningen skriver att klubbarna hann komma överens om en affär, precis som att Swedberg var överens med Lokomotiv Moskva om sitt personliga kontrakt, men däremot hann inte pappersarbetet bli klart innan det ryska transferfönstret slog igen under tisdagskvällen. Enligt tidningen hoppas nu klubbarna fortsatt på att affären kan bli klar under onsdagen – trots att transferfönstret stängt.

Swedberg stod i fjol för 19 framträdanden i allsvenskan.