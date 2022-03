Uppgifter: Ten Hag har redan kontaktat United-spelare

Sillybloggen

Nu rapporterar The Times att Erik Ten Hag redan har börjat ta kontakt med några av stjärnorna i Manchester United. Enligt uppgifterna har nederländaren via en “tredje part” försökt samla in så mycket information om spelarna och klubben som möjligt som en del av förberedelserna till anställningsprocessen.

Tidigare har Daily Mail hävdat att Erik Ten Hag även har börjat ta engelskalektioner för att bättra på sina språkkunskaper inför en eventuell flytt till England och Premier League i sommar.

Manchester United ligger för tillfället på femte plats i Premier League.