Uppgifter: Almqvist nobbar allsvenskan - slutförhandlar med nederländsk klubb

Det har flera svenska spelare utnyttjat. Under tisdagen stod det klart att Djurgården lånar in Sead Haksabanovic under perioden, samtidigt som Viktor Claesson tränar med IFK Värnamo, Armin Gigovic tränar med Helsingborg, och Filip Dagerstål tränar med IFK Norrköping.

Det har vidare spekulerats kring att den tidigare IFK Norrköping-spelaren Pontus Almqvist, 22, till vardags lagkamrat med Gigovic i Rostov, kunde komma att återvända till klubben under perioden. Men så verkar nu inte bli fallet.

Under onsdagen skriver Sportbladet att Almqvist nobbar en återkomst till allsvenskan och slutförhandlar istället med nederländska FC Utrecht. Ingenting ska vara påskrivet men det ska bara vara detaljer från klart, och Almqvist förväntas presenteras för klubben inom den närmsta veckan om ingenting oförutsett sker.

Almqvist har hittills noterats för två mål och fyra assist på 19 framträdanden för Rostov i den ryska ligan.