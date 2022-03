Uppgifter: Arsenal kommer gå för Rashford

Sillybloggen

Spelaren som Arsenal ska ha ställt in siktet på nu är Manchester Uniteds Marcus Rashford, enligt Mirror. 24-åringens speltid har varierat under tränare Ralf Rangnick och det har under det senaste månaden blivit en del inhopp för Rashford, som under förra säsongen hade en närmast gjuten startplats.

Arsenal hoppas därför kunna locka anfallaren bort från Old Trafford, till London, där konkurrensen på de offensiva positionerna åtminstone för tillfället är mindre, i hopp om att Rashford ska få en nystart.

Utöver Aubameyang väntas även Alexandre Lacazette och Eddie Nkietah lämna i sommar då deras kontrakt löper ut.

Marcus Rashford kom till Manchester United som åttaåring och har gjort 297 framträdanden för A-laget.