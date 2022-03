Gigovic uppges återvända till HIF

Sillybloggen

Armin Gigovic uppges göra comeback i Helsingborgs IF. Enligt Expressen är parterna överens om ett avtal till den 30 juni i sommar.

Den svenske U21-landslagsspelaren Armin Gigovic, 19, pausade nyligen sitt kontrakt med ryska Rostov och har under senaste tiden tränat med Helsingborgs IF. Under måndagen uppger Expressen att Gigovic återvänder till Skånelaget för ett avtal till den 30 juni i sommar.

Enligt tidningen förväntas Helsingborgs styrelse godkänna en värvning av spelaren på tisdag, och därefter planeras affären bli offentliggjord.

Så sent som i söndags bekräftade även Gigovic att HIF vill skriva kontrakt med honom.

– Så klart vill de det, men vi får se. Jag har en bra dialog med “Granen” (Andreas Granqvist, sportchef). Någon gång före den 31 mars så kommer jag få veta vad det blir. Då sätts ju säsongen i gång, sa Gigovic till Fotbollskanalen då.