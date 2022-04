Uppgifter: Sir Alex Fergusons assisterande återvänder - tar samma roll under ten Hag

Sillybloggen

Steven McClaren arbetade under flera år som assisterande tränare till Sir Alex Ferguson under Manchester Uniteds storhetstid. Därefter har han arbetat som engelsk förbundskapten och huvudtränare för Eredivisie-klubben FC Twente.

I Twente hade han en viss Erik ten Hag som assisterande tränare i sin stab, en ten Hag som under torsdagen presenterades som ny tränare för Manchester United.

Enligt nya uppgifter kommer de två nu att återförenas. The Telegraph rapporterar under torsdagen att klubben gett grönt ljus till ten Hags förfrågan om att få in McClaren som en av sina assisterande tränare. Därmed väntas McClaren återvända till Old Trafford i samma roll som han hade under Sir Alex Ferguson.