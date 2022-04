Arsenal uppges redo att spendera - vill värva fyra spelare

Sillybloggen

Arsenal sägs vara redo att förstärka truppen i sommar. Enligt The Telegraph kan Mikael Arteta få in fyra spelare.

Arsenal slåss just nu om den sista Champions League-platsen i Premier League, och hoppas på att få göra comeback i europeisk fotbolls finrum till nästa säsong.

Nu uppger den engelska tidningen The Telegraph att Arsenal-tränaren Mikel Arteta kan få in ordentligt med förstärkning till nästa säsong, då storklubben sägs vara redo att ta in fyra nya spelare för mycket pengar. Arsenal sägs bland annat titta på anfallare och mittbackar.