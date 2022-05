Uppgifter: Edwards nobbar konkurrenter - förlänger med Arsenal

Sillybloggen

Arsenal-anfallaren Khayon Edwards, 18, har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt till Brighton & Hove Albion och Chelsea. Under måndagen rapporterar The Athletic att 18-åringen skrivit på ett nytt avtal med Arsenal som sträcker sig till 2025.

Edwards har främst fått speltid med Arsenals U18- och U23-lag den här säsongen.