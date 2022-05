Uppgifter: Torres representanter har rest till Manchester

Sillybloggen

Nu uppges en övergång vara än närmre. Cadena SER rapporterar att Torres representanter nu har rest till England för att fortsätta förhandlingarna.

I samband med uppgifterna har Torres själv också uttalat sig om framtiden.

– Just nu finns det ingenting, det pratas om många saker precis som det gör varje år. Jag är lugn kring att jag är efterfrågad i klubben där jag är och jag har ett erbjudande just nu som jag ser som väldigt positivt, säger han enligt AS.

Han menar alltså att det enda konkreta för tillfället är ett erbjudande från Villarreal om förlängning. Det nuvarande avtalet går ut sommaren 2023.