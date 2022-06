Times: Real Madrid ökar intresset för Sterling

Sillybloggen

Enligt den engelska tidningen The Times har Real Madrid ökat sitt intresse för stjärnspelaren och kan göra ett försök att värva spelaren under sommarens transferfönster. Samtidigt uppger även den engelska tidningen The Sun att det finns intresse från Chelsea och Bayern München.

Sterling kom till Manchester City från Liverpool under 2015 och blev förra säsongen noterad för 17 mål och nio assist på 47 framträdanden.