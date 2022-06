Juventus uppges intresserat av Martinelli

Sillybloggen

Arsenal-forwarden Gabriel Martinelli, 20, fick under den gångna säsongen gott om speltid och stod för sex mål och sex assist på 29 framträdanden i Premier League. Under fredagen rapporterar Calciomercato att brassens säsong väckt intresse från Italien.

Uppgifterna gör gällande att Juventus är intresserat av Martinelli och kan tänka sig att göra ett försök att få in anfallaren med både ett bud och brasse-mittfältaren Arthur som kan gå åt motsatt håll. Arsenal rapporterades så sent som i vintras visa intresse för Arthur, men då blev det inte en affär, vilket det möjligen kan bli under sommarens transferfönster.

Martinelli kom till Arsenal från Ituano under 2019 och har kontrakt till sommaren 2024.