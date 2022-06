Uppgifter: Al Hamlawi nära att lämna HIF för J-Södra

Sillybloggen

Helsingborgs IF befinner sig på jumboplats i allsvenskan under sommaruppehållet. Jörgen Lennartsson har lämnat klubben och ersatts av Álvaro Santos samt Mattias Lindström. Men sportchef Andreas Granqvist har öppnat för att det kan ske förändringar även i spelartruppen i sommar, både in och ut.