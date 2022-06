Uppgifter: United går med i jakten på Lewandowski - PSG kan vara intresserat

Sillybloggen

33-åringen har sedan tidigare ryktats till Barcelona. Men den spanska storklubben tycks få svårt att matcha Bayern Münchens krav på över 50 miljoner euro, enligt Football España, men Barça arbetar på ett finansiellt paket för Lewandowski.

Samtidigt kommer nya uppgifter om att Manchester United är redo att ge sig in i kampen om stjärnan, om flytten till Barcelona inte skulle gå som planerat. Det skriver The Sun under lördagskvällen. Tidningen uppger även att affären i sådant fall skulle likna Uniteds Ronaldo-affär.

Även franska RMC Sport hade uppgifter om Lewandowski. Nämligen att anfallaren nämndes i ett möte med Paris Saint-Germains nya rådgivare Luis Campos.