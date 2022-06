Italiensk media: Juventus säljer Brunori

Sillybloggen

Juventus-forwarden Matteo Luigi Brunori, 27, var under den gångna säsongen utlånad till Palermo med spel i Serie C och uppges nu lämna den italienska storklubben permanent.

Enligt Calciomercato är Juventus överens med Cagliari om en övergång för Brunori som är värd 4,5 miljoner euro, drygt 48 miljoner kronor.

Brunori stod under förra säsongen för 29 mål och fem assist på 44 framträdanden med Palermo i Serie C. Han kom till Juventus från Pescara under vintern 2020, och har sedan dess varit utlånad till Virtus Entella och Palermo.