Uppgifter: Pogba och Juventus väntas komma överens i dag

Sillybloggen

Det har under en tid ryktats att Paul Pogba är klar för en återkomst till Juventus. Under torsdagen rapporterade Sky Sports i Italien att Pogba och Juventus förväntas enas under dagen.

Enligt uppgifterna behöver parterna komma överens om kontraktslängden. Det ska vara diskussioner om ett kontrakt på fyra år eller tre år med möjlighet till ett års förlängning.

Givet att de enas i beslutet om kontraktslängd kommer Pogba genomgå den medicinska undersökningen mellan 5-8 juli och därefter skriva kontrakt, enligt Sky Sports.

Förra säsongen gjorde Pogba ett mål och nio assist på 20 framträdanden i Premier League.