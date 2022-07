Klart: Nottingham Forest värvar Moussa Niakhaté från Mainz

Sillybloggen

Tidigare under onsdagen rapporterade The Athletic att klubben vill värva både Neco Williams från Liverpool och Omar Richards från Bayern München. Dessutom står det sedan tidigare klart att man lånat in målvakten Dean Henderson från Manchester United.

Under onsdagskvällen presenterades ytterligare ett nyförvärv. Mittbacken Moussa Niakhaté ansluter från den tyska Bundesliga-klubben Mainz.

26-åringen är Nottingham Forest fjärde värvning under sommarens transferfönster.

– För mig är det här en dröm som går i uppfyllelse. Att få komma till England och skriva på för en historisk klubb, säger Niakhaté till klubbens hemsdia.

Förra säsongen gjorde försvararen fyra mål på 30 matcher i Bundesliga. Niakhaté har tidigare representerat de franska klubbarna Valenciennes och FC Metz.

Kontraktet med Nottingham Forest sträcker sig till juni 2025.