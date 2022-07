Uppgifter: United har accepterat att Ronaldo kommer lämna

Sillybloggen

Cristiano Ronaldo gjorde comeback i Manchester United under förra säsongen, men hans andra sejour i klubben verkar för tillfället bara bli en säsong lång. The Times uppgav i förra veckan att stjärnan vill lämna, dels på grund av missat Champions League-spel, dels på grund av lönesänkningen som det sägs innebära. Att klubben varit inaktiva i sommarens transferfönster ska också spela in.