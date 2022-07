The Athletic: Cucurella kan göra u-sväng – och nobba City

Sillybloggen

Det fick Pep Guardiola och Manchester City att fatta tycke för honom, och City har försökt komma överens med Brighton om en övergångssumma för att köpa loss spanjoren. Det har man inte lyckats med ännu – och nu kan man komma att förlora honom.

Under lördagen skriver ansedda The Athletic att Brighton och Cucurella har inlett förhandlingar om ett nytt kontrakt. Ett kontrakt till och med 2026 diskuteras, vilket enligt The Athletic skulle innebära att en enorm övergångssumma skulle behövas från Manchester City för att knyta till sig Cucurella.

Än så länge är kontraktsförhandlingarna i ett tidigt stadie, dock, och förhandlingarna ska inte ha inletts på grund av Citys intresse – utan på grund av Cucurellas fina fjolårssäsong som Brighton vill belöna honom för.