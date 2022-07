Uppgifter: Manchester United och Barcelona överens om De Jong

Sillybloggen

Under måndagen rapporterade Sport1-journalisten Patrick Berger att det är osannolikt att De Jong kommer gå till Manchester United.

Men under tisdagen kom nya uppgifter. Under natten till tisdag uppgav Onze på katalanska Esport3 att klubbarna är överens om en övergångssumma. United ska betala 85 miljoner euro, drygt 900 miljoner kronor, plus bonusar.

Även Mundo Deportivo rapporterar om överenskommelsen. Enligt tidningen har en delegation från United rest till Barcelona under måndagen. Men tidningen är också tydlig med att poängtera att man behöver övertyga Frenkie de Jong, eftersom han inte vill flytta.

Den nederländska mittfältarens kontrakt med Barcelona går ut i juni 2026.