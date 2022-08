Sky: Sanchez bryter sitt kontrakt med Inter

Sillybloggen

Alexis Sanchez lämnade Manchester United efter en tung period i klubben 2020 och skrev på för italienska Inter. Där fick han en fin start på äventyret. Under sin första säsong i klubben slutade Inter på andraplats i ligan och chilenaren noterades för fyra mål och nio assist på 22 framträdanden. Året efter vann Inter ligan och Sanchez stod för sju mål och sju assist.

Men under året som var gick det inte lika bra. Visserligen vann Inter den italienska cupen, Coppa Italia, men för Sanchez personligen gick det inte lika bra. Han tog egentligen aldrig en startplats i Inter, vare sig under Antonio Conte eller Simone Inzaghi men levererade ändå en hel del som inhoppare fram tills under sin sista säsong.

Och där verkar även Sanchez tid i Inter stanna. Under måndagskvällen rapporterar nämligen italienska Sky Sports att Sanchez och Inter är överens om att bryta kontraktet i förtid. Det innebär att 33-åringen kan skriva på för en ny klubb i sommar och ansluta som bosman.

Romelu Lukakus återkomst till laget, samtidigt som Edin Dzeko och Joaquin Correa anslöt i fjol, har inneburit att det inte längre finns plats för Sanchez i laget.

Det väntas bli officiellt inom kort, uppger Sky, att kontraktet bryts.