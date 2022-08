Uppgifter: LA Galaxy vill värva Sergi Roberto

Sillybloggen

Spanska AS rapporterar att LA Galaxy är ute efter Sergi Roberto som enligt AS inte ingår i Xavis planer för den kommande säsongen. AS skriver också att relationen mellan LA Galaxy och Barcelona är mycket god vilket skulle underlätta om förhandlingarna når nästa steg.

Sergi Roberto har spenderat i princip hela sin karriär i Barcelona efter att han 14-åring lämnade Gimnastic de Tarragona för spel i Barcelonas ungdomsakademi, La Masia och sedan har han gått hela vägen upp till A-laget där det blivit 316 matcher.