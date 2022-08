Uppgifter: Manchester United växlar upp i jakten på De Jong

Sillybloggen

Tidningen skriver att United kommer att “inleda en totaloffensiv” under nästa vecka för att värva mittfältaren. United är nu övertygade att dem kommer att nå en överenskommelse trots att Chelsea också gett sig in i jakten på nederländaren. Sport uppger också att United har bibehållit kontakten med De Jong under hela fönstret och han ska aldrig ha visat tecken på att vägra skriva på för klubben.

Sport uppger att Erik ten Hag har beordrat Uniteds ledning att höja budet på mittfältaren och att “riskera allt för att övertyga honom”.

De Jongs situation i Barcelona är minst sagt anspänd då klubben bland annat uppgetts vilja inleda rättsliga processer mot honom för att hans lön ska gå ner.