Uppgifter: Real och United överens kring Casemiro

Enligt Hirst är även klubbarna överens om en övergångssumma som ligger på 60 miljoner euro (cirka 635 miljoner kronor) plus tio miljoner euro (cirka 105 miljoner kronor) i bonusar.

Den 30-årige mittfältaren har spelat i Real Madrid sedan 2013.

Manchester United har inlett säsongen minst sagt knackigt och står på noll poäng efter två spelade omgångar i Premier League. I den senaste omgången blev det 4-0 i baken borta mot Brentford.