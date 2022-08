Norsk media: Hümmet aktuell för Odd

Odd er i dialog med tyrkiske Caykur Rizespor om en låneavtale for Deniz Hümmet. Han har flere u-landskamper for Tyrkia. Ikke noe klart, men klubber og spiller er i dialog om en overgang for angriperen. De neste timene vil vise om partene kommer til enighet. pic.twitter.com/nfngZil8DJ