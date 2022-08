Telegraph: United vill "sista minuten-värva" - kollar på Dest

Sillybloggen

Manchester United har värvat Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Casemiro och Antony i sommar, dessutom ryktas Martin Dubravka från Newcastle vara på väg in. Nu kommer uppgifter som gör gällande att Premier League-jätten kan göra ytterligare en värvning innan transferfönstret stänger på torsdag.



Det är The Telegraph som rapporterar att Manchester United återigen har börjat kolla efter en högerback, då klubben ska ha fått indikationer på att både Sergiño Dest (Barcelona) och Thomas Meunier (Borussia Dortmund) är tillgängliga på lån.



The Times fyller i och menar att Dest överväger en flytt till Manchester United, efter att först ha tackat nej till Premier League-klubbens värvningsförsök. Det är dessutom nederländaren som ligger närmast en övergång till United av de två.