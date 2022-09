Icardis hint(?) - presenteras snart av Galatasaray

Sillybloggen

Paris Saint-Germain-forwarden Mauro Icardi, som kom från Inter för tre år sedan, har inte fått speltid under inledningen av den här säsongen och har i stället ryktats vara på väg bort. Nyligen kom uppgifter från Sportitalia-journalisten Rudy Galetti om att han kommer gå på lån till Galatasaray med en köpoption – och nu verkar argentinaren snart bli presenterad.

Icardi har sent under tisdagskvällen uppdaterat sitt Instagram-konto med en bild på sig själv med en tickande klocka, vilket kan tala för att han snart kommer bli offentliggjord som den turkiska storklubbens senaste spetsvärvning. Det turkiska transferfönstret stänger dessutom under tisdagen, vilket innebär att den förväntade affären behöver bli klar inom kort.

Icardi stod förra säsongen för fem mål på 30 framträdanden med Paris Saint-Germain.