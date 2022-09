Uppgifter: Chelsea ger sig in i jakten på Bellingham – ger Liverpool och United konkurrens

Sillybloggen

Under sommaren som var uppgavs både Liverpool och Manchester United ha ett stort intresse för att värva Birmingham-sonen, men ingen av klubben kom överens med Dortmund. Nu får man konkurrens av ytterligare en intressent.

Tidningen The Sun skriver under lördagen att Chelsea gett sig in i jakten på supertalangen, då ägaren Todd Boehly är en stor beundrare av 19-åringen. Det ska även nye huvudtränaren Graham Potter vara. Bellingham har identifierats som klubbens huvudmål att värva inför sommaren 2023-24, det vill säga för att värva nästa sommar.

Men det kommer att kosta. Tidningen uppger att Dortmund vill ha minst 100 miljoner pund för Bellingham.