Brittisk media: Villa intresserat av Pochettino - kan ersätta Gerrard

Aston Villa-tränaren Steven Gerrard rapporteras vara under press med anledning av nio poäng efter tio matcher och en 16:e-plats i Premier League. Under måndagen rapporterar den engelska tidningen The Telegraph att Villas kommande möten med Fulham borta och Brentford hemma i ligan blir viktiga för Gerrard, även om han ändå kan tvingas bort från klubben.