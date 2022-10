ESPN: Liverpool har tagit kontakt med Frenkie De Jong

Sillybloggen

Enligt ESPN har Liverpool tagit kontakt med Frenkie De Jong och vill knyta till sig Barcelona-mittfältaren. Enligt uppgifterna vill den engelska storklubben värva nederländaren i januari.

Frenkie De Jong har haft svårt att ta plats i Xavis lag under hösten, han har startat fem av nio matcher. Barcelona behöver dessutom sälja av ett par spelare för att förbättra sin ekonomiska situation, inte minst om man missar slutspelet i Champions League.

Liverpool har under lång tid haft bekymmer med just mittfältet, Arthur Melo plockades in på ett lån från Juventus men har sedan dess dragit på sig en långtidsskada och Thiago Alcantara har stora problem med att få kontinuitet i sitt spelande efter både sjukdomar och skador.

De Jongs kontrakt med Barcelona går ut sommaren 2026.