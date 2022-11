Guardian: ten Hag vill göra sig av med Maguire

Sillybloggen

Manchester United-backen Harry Maguire, 29, har under en längre tid fått skarp kritik för sina prestationer i den engelska storklubben. Sedan flytten till United från Leicester 2019 har han, trots det, fått gott om speltid, men i höst har det blivit lite färre minuter på planen med nio framträdanden, varav fyra i Premier League.

Nu uppger den engelska tidningen The Guardian att Manchester United kommer överväga bud på Maguire under transferfönstret nästa sommar, då tränaren Erik ten Hag sägs vilja sälja mittbacken för att få in pengar till nyförvärv.

Manchester United uppges samtidigt vara medvetet om att det vid en försäljning lär bli en förlustaffär ekonomiskt, då klubben sägs betalat runt 80 miljoner pund, nära en miljard kronor för engelsmannen.

Maguire, som har kontrakt till sommaren 2025, är noterad för sju mål på 153 matcher med Manchester United.