Uppgifter: MFF visar intresse för Jonathan Levi

Malmö ska enligt uppgifterna inte ha hört sig av till IFK Norrköping med något bud ännu då klubben först vill göra klart med en ny huvudtränare.

Tidigare har det funnits allsvenskt intresse för Levi från AIK, som sent under förra transferfönstret försökte värva in yttern. Levi blev som bekant kvar i Peking där han nu har ett år kvar på kontraktet. Han har dock själv uttryckt att han helst vill flytta utomlands om han ska lämna Norrköping.

– Det är utlandet som gäller om jag ska flytta. Det är i så fall det som är min ambition, har han tidigare sagt till Fotbollskanalen.