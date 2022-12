PSG-bas bekräftar intresse för Bellingham: "Alla vill ha honom"

Sillybloggen

Nu går PSG:s president Nasser Al-Khelaifi ut och bekräftar intresse för engelsmannen.

– Alla vill honom, jag tänker inte dölja det. Jag respekterar honom, och jag respekterar hans klubb. Om vi vill prata med honom pratar vi med klubben, säger presidenten enligt Sky Sports.

Enligt The Times är Bellingham värd runt 130 miljoner pund, drygt 1,6 miljarder kronor. Liverpool pekas så sent som under onsdagen, av den tyska tidningen Sport Bild, ut som favorit i kampen om spelaren, men Real Madrid och Paris Saint-Germain rapporteras också vara med i racet. Under tisdagen kom tyska Sky Sport med uppgifter om att Manchester United är helt ute ur dragkampen om stjärnspelaren.

Bellingham har stått för 19 mål och 20 assist på 110 matcher med Dortmund.