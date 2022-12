Uppgifterna som talar för att Cifuentes stannar i Bajen

Sillybloggen

Men brittisk media har även rapporterat om att Championship-klubben övervägt andra alternativ, och nu kommer uppgifter som talar för att det inte blir någon flytt till QPR för Cifuentes.

Radiokanalen talkSPORT:s reporter Alex Crook skriver nämligen på Twitter att Neil Critchley är på väg att ta över QPR.

Under onsdagen rapporterade också sajten Football League World att just Critchley ser ut att få jobbet och att han kan bli klar under torsdagen.

Engelsmannen kommer närmast från jobbet som assisterande tränare under Steven Gerrard i Aston Villa. Han lämnade det uppdraget i oktober i samband med att Gerrard fick sparken.

På Hammarbys hemsida har sportchefen Jesper Jansson ställt upp på en längre intervju i samband med att det presenterades att han blir tillsvidareanställd. I den får han frågan om det är på väg att bli en repris på fjolårets tränarsituation i Bajen, då Milos Milojevic fick lämna efter att ha velat flytta till Rosenborg:

– Definitivt ingen repris på förra året. Marti är en annorlunda tränare och det har inte varit något konkret. Det är spekulationer, än så länge. Sen visar det väl på vilket jobb vi gör, att vi gör en del lyckade rekryteringar, så att både spelare och ledare blir attraktiva för andra. Men det är ingenting jag ligger sömnlös över. Det gjorde jag förra året vid den här tiden. Nu är jag rätt lugn.

Fotbollskanalen har sökt Marti Cifuentes och Bajens sportchef Jesper Jansson utan framgång.

