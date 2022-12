Uppgifter: Barcelona avskräckt av prislappen på Amrabat

Sillybloggen

Nyligen bekräftade Marocko-mittfältarens agent Mohammed Sinouh att det finns intresse för klienten.

– Självklart får jag många samtal om Sofyan. Hela världen har sett att han är den bästa balansmittfältaren i VM, sa han enligt bold.dk.

Enligt Relevo är Barcelona intresserat av Fiorentina-spelaren och den katalanska klubben ska ha ställt en förfrågan om 26-åringens tillgänglighet.

Svaret: Utgångspriset ligger på 40 miljoner euro, ungefär 440 miljoner kronor.

Enligt Relevo blir det svårt för Barcelona, som under en längre tid varit under ekonomisk press, att knyta till sig Amrabat på grund av priset. Barça ska istället sikta in sig på billigare lösningar.

En av de klubbarna som visat störst intresse för 26-åringen är Tottenham, enligt Relevo, och uppgifterna gör gällande att en flytt från Florens i vinter är sannolik.

Amrabats kontrakt med Fiorentina sträcker sig till sommaren 2024. I avtalet finns ett optionsår.