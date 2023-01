Guardian: Chelsea hoppfullt om Mudryk-värvning efter möte

Sillybloggen

När Chelsea förlorade med 1-0 mot Manchester City under torsdagskvällen var Sjachtar Donetsks sportchef Darijo Srna på plats på Stamford Bridge. Anledningen? För att diskutera en eventuell övergång av succéspelaren Mychajlo Mudryk med Londonklubben.

The Guardian rapporterar att Chelseas ledning nu är hoppfull om att kunna värva Mudryk, som föredrar att gå till Arsenal. Detta efter att klubbarna haft lovande samtal med varandra.

“The Gunners” är dock fortfarande favorit att knyta till sig 22-åringen, som flera gånger har flörtat öppet med klubben. Arsenal har dock fått två bud nobbade på ukrainaren, det senaste på 44,2 miljoner pund (knappt 562 miljoner kronor) plus bonusar. The Guardian hävdar att Chelsea är övertygat om att man kan vinna dragkampen om man erbjuder 60 miljoner pund (cirka en miljard kronor plus 20 miljoner pund (254 miljoner kronor) i bonusar.

Det återstår att se ifall Arsenal är redo att höja sitt bud på Mudryk. Fördröjningen har i alla fall gett Chelsea en lucka att ge sig in i jakten, det återstår bara för klubben att övertyga stjärnskottet om att han ska välja den blåa sidan av London.

Totalt har Mychajlo Mudryk noterats för tolv mål samt 17 assist på 44 matcher i Sjachtar Donetsk-tröjan.