Dansk media: Brolin kan ersätta Ryan i FCK

AIK-målvakten Samuel Brolin, som under de senaste två säsongerna varit på lån hos Mjällby AIF, har under senaste tiden ryktats vara aktuell för en flytt till en ny klubb. Under måndagen rapporterar den danska tidningen Ekstra Bladet att 22-åringen kan ersätta Mathew Ryan, som representerade Australien i Qatar-VM, i FC Köpenhamn.