Athletic: Chelsea överens med Sjachtar - Mudryk flyger till London

Arsenal och Chelsea har under en längre tid rapporterats vara på jakt efter 22-åringen, och under fredagen uppgav den engelska tidningen The Telegraph att Arsenal vid den tidpunkten var nära att komma överens med Sjachtar Donetsk om en övergångssumma på runt 80 miljoner pund, över en miljard svenska kronor, inklusive bonusar. Samtidigt gjorde uppgifterna gällande att Mudryk helst vill till Mikel Artetas lag, som just nu toppar Premier League.

Nu kommer The Athletic med nya uppgifter om att Chelsea nått en överenskommelse med Sjachtar Donetsk gällande en värvning av Mudryk. Enligt sajten har Chelsea-representanter varit på plats i Turkiet, där Sjachtar är på träningsläger, under lördagen för samtal med den ukrainska klubben, och har enats om en övergångssumma på 70 miljoner euro, plus 30 miljoner euro i olika bonusar, det vill säga drygt 1,1 miljarder svenska kronor.

Vidare uppger The Athletic att Chelsea har kommit överens med spelaren om de personliga villkoren kring ett sjuårskontrakt, som förväntas bli signerat framöver. Mudryk sägs därmed nu vara redo att flyga till London för den obligatoriska läkarundersökningen och skriva på för Chelsea.

Transfer-journalisten Fabrizio Romano har också uppgifter om att klubbarna kommit överens om en övergångssumma på 100 miljoner euro, motsvarande 1,1 miljarder svenska kronor, och skriver att Mudryk kommer flyga till London under lördagskvällen för att diskutera de sista detaljerna.

Mudryk blev under hösten noterad för tre mål och två assist på sex matcher i Champions League.