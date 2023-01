Uppgifter: Molde vill värva hem Jo Inge Berget

Sillybloggen

“2023 – Here we go! Dessvärre är jag tvungen till att säga tack och farväl till Malmö FF. Fotbollen kan vara brutal. Det känns konstigt att vilja fortsätta, men inte längre vara önskad. Sju år, tre barn, fem titlar, två Champions League, två Europa League, 253 matcher, 59 mål, 52 assist och 100 procent hjärta. Jag är stolt över min tid i MFF. Stolt över vad jag har gjort, vem jag har varit och vad vi har åstadkommit tillsammans. Jag har fått minnen och vänner för livet”, skrev norrmannen i ett Instagraminlägg.

Berget har inte gjort klart med någon ny klubb sedan uppbrottet med Malmö FF. Men han är aktuell för en återkomst till Norge och närmare bestämt till regerande mästarklubben Molde.

Enligt norska Nettavisen ska Molde vilja knyta till sig 32-åringen och klubben ska ha presenterat ett erbjudande för honom. Uppgifterna gör även gällande att Berget värderar förslag från klubbar utomlands. Ett beslut väntas inom kort.

Berget spelade i Molde från sommaren år 2011 till och med 2013 (lämnade i januari 2014). Den allsidige spelaren gjorde 23 mål och 21 assist på 89 tävlingsmatcher under sin förra sejour i den norska klubben.