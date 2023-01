Uppgifter: Chelsea har gjort klart med sjunde nyförvärvet – Malo Gusto ansluter från Lyon

Sillybloggen

Londonklubben har denna månad gjort klart med Benoit Badiashile (back, från Monaco), David Datro Fofana (forward, från Molde), Andrey Santos (mittfältaren, från Vasco da Gama), João Félix (forward, lån från Atlético Madrid), Mychajlo Mudryk (forward, från Sjachtar Donetsk) och Noni Madueke (forward, från PSV Eindhoven).

Samtidigt stannar det inte där.

Under fredagskvällen rapporterar The Athletic att Chelsea är överens med Lyon om att värva den 19-årige högerbacken Malo Gusto för 30 miljoner euro (335 miljoner kronor), plus bonusar. Den franske U21-landslagmannen kommer att stanna kvar hos Lyon under den resterande delen av säsongen för speltidens skull och sedan ansluta till Chelsea i sommar. Anledningen ska vara att den franska klubben vägrade att släppa Gusto direkt i januari.

Det som återstår nu är att de sista detaljerna mellan klubbarna ska fastslås, Chelsea och spelaren ska komma överens om de personliga avtalen och sedan ska 19-åringen genomgå en läkarundersökning.