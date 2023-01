Uppgifter: Caicedo stängs av från träning - Arsenal redo att lägga högre bud

Sillybloggen

Under fredagen skrev transfer-journalisten Fabrizio Romano att Arsenal lagt ett bud på 60 miljoner pund, drygt 765 miljoner kronor på Caicedo, och därefter rapporterade The Athletic senare under fredagen att budet blivit nobbat, då Brighton vill behålla mittfältaren under den resterande delen av säsongen.

Trots det gick Caicedo under kvällen ut på Instagram och hintade om att det lär bli en övergång framöver.

“Jag är stolt över att kunna ge Brighton en övergångssumma som innebär ett klubbrekord, vilket ger klubben möjlighet att återinvestera för att göra klubben framgångsrik. Fansen har tagit till sig mig till sina hjärtan och kommer alltid att vara i mitt hjärta, så jag hoppas att de förstår varför jag tar den här magnifika möjligheten”, skrev han på Instagram.

Nu rapporterar Romano att Caicedo inte dök upp på Brightons träning under lördagen, då han vill lämna med omedelbar verkan. Samtidigt skriver journalisten att Arsenal är redo att lägga ett högre bud än 765 miljoner kronor för att få in ecuadorianen i januari.

The Athletic har i sin tur uppgifter om att det är Brightons beslut att inte ha Caicedo i träning, och att klubben inte låter spelaren träna med laget förrän januari-fönstret är stängt. Därmed sägs spelaren inte delta i söndagens möte med Liverpool i FA-cupen. Vidare har The Athletic uppgifter om att Brighton inte tänker sälja mittfältaren.

Caicedo, som kom till Brighton under 2021, har kontrakt till sommaren 2025. Den här säsongen är han noterad för ett mål och en assist på 21 framträdanden med den engelska klubben, som är på sjätte plats i Premier League.