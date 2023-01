Athletic: Bayern München nära att värva Cancelo

Sillybloggen

João Cancelo, 28, kom till Manchester City från Juventus under 2019, och sitter i dagsläget på ett långt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027. Cancelo har i flera år varit en viktig spelare för Josep Guardiola, men efter Qatar-VM har 28-åringens speltid minskat lite, och nyligen kom uppgifter om att spelaren är missnöjd med det.

Nu uppger The Athletic att Bayern München är på väg att låna Cancelo, samtidigt som det är sannolikt att en köpoption skrivs in i överenskommelsen. Det vore en oväntad flytt, då portugisen trots allt fått gott om speltid under sin tid i England och gjort 154 framträdanden med City.

Cancelo är den här säsongen noterad för två mål och fem assist på 26 matcher.