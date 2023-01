The Athletic: Batshuayi nobbade Everton - på Deadline Day

Sillybloggen

Klubben som krisar och sladdar i tabellen har nyligen plockat in Sean Dyche som huvudtränare. Under Deadline Day såg man enligt The Athletic över möjligheten att plocka in förre Chelsea-forwarden Michy Batshuayi, 28.

Svaret från belgaren? Tack, men nej tack.

The Athletic skriver att Batshuayi trivs bra i Fenerbache och har hittat rätt under tränaren, Jorge Jesus och skulle endast lämna det för ett annat “stabilt projekt”.

Belgaren har under säsongen stått för tio mål på 14 matcher i den turkiska ligan.