Uppgifter: Barcelonas drag på deadline day - försöker låna Amrabat

Sillybloggen

Nu uppger den spanska tidningen Sport att Marockos succéspelare i VM, Sofyan Amrabat, som även kopplats ihop med Barcelona tidigare, är aktuell för en flytt till den spanska storklubben. Enligt tidningen jobbar Barcelona just nu på att få in den 26-årige mittfältaren på lån från Fiorentina under resten av säsongen.

Amrabat har i dagsläget kontrakt med Fiorentina till sommaren 2024 och är den här säsongen noterad för 25 matcher med klubben. Vidare skriver även tidningen att Barcelona också helst vill ha in en mittback och en ytter.