Uppgifter: Hammarby nära att värva Persson

Sillybloggen

Mjällby AIF:s vänsterytter Noah Persson, 19, gjorde i fjol bra ifrån sig i allsvenskan och blev belönad med en plats på svenska landslagets januariturné. Under lägret var 19-åringen tydlig med att han trivs i Mjällby, men öppnade också för en flytt till en storklubb i allsvenskan eller till en klubb i en bättre liga utomlands.

I mitten av januari bekräftade Blekinge-lagets sportchef Hasse Larsson att det kommit in ett bud från Hammarby IF, som inte är i närheten av det klubben kräver för Persson, samt att det finns intresse för löftet från Belgien, Italien och Nederländerna. Under måndagen sa Larsson att bollen i dagsläget ligger hos Persson kring klubbval, och att han tror att det fortfarande är aktuellt med Hammarby.

Nu rapporterar Aftonbladet att Hammarby lagt ett nytt bud på Persson och att klubbarna är nära att komma överens om en övergång. Bajens plan sägs vara att Persson ansluter till klubbens träningsläger i Marbella.

ANNONS

Hasse Larsson sa samtidigt i går att Mjällby är redo att släppa spelaren – vid rätt övergångssumma.

– Ja, om vi är nöjda med summan, som vi i sådana fall får, är vi beredda att släppa honom, men vi vill jättegärna behålla honom också. Det är lite upp till honom, sa sportchefen då.