Uppgifter: Hammarby kan gå miste om Noah Persson – Mjällby förhandlar med schweizisk klubb

Sillybloggen

Hammarby IF har varit på jakt efter en vänsterback sedan man i vintras sålde Mohanad Jeahze till MLS-klubben DC United.

Stockholmsklubben har därefter primärt identifierat Mjällby AIF:s 19-årige vänsterback Noah Persson som ersättare till Jeahze, men det har varit en utdragen historia.

I mitten av januari bekräftade Blekinge-lagets sportchef Hasse Larsson att det kommit in ett bud från Hammarby IF, som inte är i närheten av det klubben kräver för Persson, samt att det finns intresse för löftet från Belgien, Italien och Nederländerna. Under måndagen sa Larsson att bollen i dagsläget ligger hos Persson kring klubbval, och att han tror att det fortfarande är aktuellt med Hammarby.

Under tisdagen skrev sedan Aftonbladet att Hammarby lagt ett nytt bud på Persson och att klubbarna var nära att komma överens om en övergång.

ANNONS

Men nu har nästa vändning i transfersagan kommit.

Under lördagsmorgonen rapporterar Aftonbladet att Bajen nu ser ut att gå miste om 19-åringen då en schweizisk klubb har kommit in i bilden. Tidningen vet inte vilken klubb det rör sig om, men Mjällby förhandlar med klubben om Persson – som stod över gårdagens träningsmatch mot Kalmar FF. Senare under lördagen skrev Expressen att det rör sig om toppklubben Young Boys, som leder ligan 13 poäng framför tvåan Lugano.

Schweiz transferfönster är fortfarande öppet till den 15 februari och stängde inte den 31 januari likt många andra europeiska transferfönster. Därmed kan klubben i fråga värva Persson och få honom på plats direkt.

Vidare skriver Aftonbladet att om Hammarby går miste om Persson är Degerfors IF Joe Gyau och den tidigare Degerfors-försvararen Anton Kralj, som numera är klubblös, alternativ för vänsterbackspositionen.

ANNONS

Persson debuterade nyligen för det svenska A-landslaget under januariturnén.