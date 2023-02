Uppgifter: Leeds nära ny manager – Schreuder högaktuell efter floppsejour i Ajax

Sillybloggen

Klubben har fått nej av Real Madrid-legendaren Raúl, Rayo Vallecanos Andoni Iraola, samt West Broms Carlos Corberán. Samtidigt uppgav tidningen The Mirror tidigare under söndagen att Steven Gerrard var ett nytt spår för tränarjobbet.

Nu verkar klubben dock vara nära en lösning. Under söndagseftermiddagen skriver The Telegraph att den tidigare Ajax-tränaren Alfred Schreuder är en seriös kandidat för jobbet, och var på plats på Elland Road under Leeds rivalmöte med Manchester United under söndagen.

Schreuder hyllades för sitt jobb med Club Brugge under 2022 och värvades av Ajax för att ersätta Erik ten Hag under sommaren 2022. Där blev han dock kortvarig och fick sparken den 26 januari i år, då han endast lyckats vinna 46 procent av klubbens matcher.

ANNONS

Än så länge är ingenting klart eller påskrivet.