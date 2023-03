Times: Arsenal vill värva fyra spelare - prioriterar Rice

Sillybloggen

Arsenal kommer, enligt den engelska tidningen The Times, att satsa på att värva fyra spelare i sommar, och enligt tidningen toppar West Hams engelske mittfältare Declan Rice klubbens önskelista. Vidare sägs även klubben vilja ha in ytterligare en mittfältare, samt en ytter och en vänsterback.

Rice, som även kopplats ihop med Manchester United, Manchester City och Newcastle, har under en längre tid ryktats bort från West Ham, och tidigare i år skrev The Guardian att Rice helst vill till Arsenal. Enligt The Times krävs det dock att Arsenal hostar upp runt 80 miljoner pund, motsvarande en miljard svenska kronor för att få in mittfältaren.

Arsenal kopplades även i januari ihop med en annan mittfältare, Brighton & Hove Albions Moisés Caicedo, men fick inte igenom en övergång och värvade i stället Jorginho från Chelsea.

Rice har i dagsläget kontrakt med West Ham till sommaren 2024. Han är den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 31 matcher, och har även 39 A-landskamper med England på meritlistan.