Klart: Öster värvar Lundahl Persson - lånar ut Stulic

Fjolårets tabelltrea i superettan värvar Carl Lundahl Persson, född 2000, från IFK Hässleholm i division 2. Kontraktet sträcker sig till och med 2024.

I samma veva meddelar Öster att Victor Stulic, 20, lånas ut till IFK Hässleholm.

– Vi har hittat en bra lösning för alla parter. Victor är fortsatt en målvakt som vi tror mycket på. Men han har fått försäsongen förstörd på grund av skada och behöver spela matcher kontinuerligt under 2023. Via ett föreningssamarbete kan han representera båda klubbarna och kommer att träna med både Öster och Hässleholm under säsongen. Han får dessutom två bra målvaktstränare nu i Rasmus och Johan Dahlin i Hässleholm, säger Östersportchefen Vito Stavljanin i ett uttalande.

I målvaktsbesättningen finns även Miloje Prekovic, Mirsad Basic och Douglas Schwab.