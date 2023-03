Uppgifter: Östersund jagar AIK:s Kabuye

Sillybloggen

Men nu ryktas den unga anfallaren till Superettan-laget Östersunds FK på lån, uppger Expressen.

20-åringen var under fjolåret utlånad till Vasalunds IF i Ettan Norra, där han mäktade med 15 mål på 28 matcher, men har under försäsongen haft svårt att ta en plats i Andreas Brännströms lagbygge.

Nu vill alltså Östersund, som fick kvala sig kvar i superettan under fjolåret, agera och försöka få in den unga anfallaren innan transferdeadline passerar, enligt uppgifterna.

Fotbollskanalen sänder live under deadline day, från klockan 17.00.