Guardian: Mount öppen för Bayern München

Chelsea-profilen Mason Mount, 24, har kontrakt till sommaren 2024, men kan lämna redan i sommar. Tidigare i år rapporterade den engelska tidningen The Telegraph att parternas samtal om förlängning lagts på is, då de hittills inte kommit överens, och senaste tiden har 24-åringen i stället ryktats bort.

Mount har under senaste veckorna kopplats ihop med Liverpool, Manchester City, Manchester United och Newcastle, och under onsdagen kom den engelska tidningen The Times med nya uppgifter om att Bayern München är med i racet.

Nu uppger den engelska tidningen The Guardian att Mount är öppen för att flytta till Bayern München för att återförenas med sin tidigare tränare Thomas Tuchel, som nyligen skrev på för den tyska storklubben. Därmed kan det möjligen bli en flytt till en ny liga för engelsmannen.

Mount är fostrad i Chelsea och är den här säsongen noterad för tre mål och sex assist på 32 framträdanden.